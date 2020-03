Movistar + prepara una sèrie documental sobre els gèneres musicals

Hey Joe és el títol d'una cançó popular nord-americana que des dels anys 60 ha estat interpretada per artistes com Jimi Hendrix, Wilson Pickett o Willy Deville. Hey Joe també és el nom del nou programa que l'expert musical Joe Pérez conduirà pròximament al canal # 0 de Movistar +. Segons informa la plataforma, en aquesta road movie musical de quatre episodis Joe viatjarà pel món per descobrir gèneres musicals que tenen el seu germen i desenvolupament en països tan dispars com Jamaica (Reggae) o Mèxic (Corrido i narcocorrido). Durant el periple, Joe coneixerà la connexió històrica d'aquests països amb les arrels musicals i els seus vincles culturals.