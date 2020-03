«Sense ficció» recorda avui la tragèdia del vol de Germanwings

El 24 de març farà cinc anys de la catàstrofe del vol de Germanwings, estavellat de manera intencionada contra els Alps francesos per un dels pilots, l'alemany Andreas Lubitz, que es va suïcidar i va acabar amb la vida de 149 persones més. Per recordar aquell tràgic succés, el programa Sense ficció (21.55 h, TV3) estrena aquesta nit Els supervivents del vol 9525 de Germanwings, un documental dirigit per Josep Rovira en el qual s'analitza l'impacte i el trauma que les famílies dels desapareguts viuen des d'aleshores.

El documental es fixa en l'impacte psicològic viscut pels familiars, que ha deixat molta gent amb una afectació emocional extrema, que han de sobreviure encara avui dia al drama del record. El treball dona veu a una quinzena de familiars que recorden els moments més dolorosos que es van desencadenar al migdia d'aquell fatídic 24 de març del 2015. Primer, la notícia i la desinformació dels responsables oficials que, durant hores, donaven peu a la creença que potser hi havia supervivents; després, la revelació, més impactant encara, que el sinistre havia estat obra d'un dels pilots, que va estavellar l'avió aprofitant que el comandant havia sortit de la cabina. I, finalment, imaginar-se com devien ser els deu minuts finals d'agonia en adonar-se que l'avió baixava contra les muntanyes.