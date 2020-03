El coronavirus obliga a suspendre el rodatge de sèries a tot el món

La pandèmia del coronavirus s'està estenent per tot el món i ja afecta tots els sectors de l'entreteniment. La quarantena i les mesures de prevenció decretades per les autoritats està afectant també la indústria audiovisual que, tot i que d'una banda està creixent notablement en audiència, de l'altra es veu obligada a paralitzar els seus rodatges.

El llistat de produccions que han hagut de posposar els seus enregistraments no para de créixer a tot el món. El internado: Las cumbres (Amazon prime), Paraíso (Movistar), Élite (Netflix), La que se avecina (Telecinco), Acacias 38 (TVE), Amar es para siempre (Antena 3), El Cid (Amazon), Hache (Netflix), Veneno (Atresmedia), Paraíso (Movistar), Skam (Movistar) o El secreto de Puente Viejo (Antena 3) són algunes de les produccions espanyoles que han ajornat tots els seus plans per complir amb la normativa. Aquesta aturada en els rodatges canviarà molt els calendaris d'estrenes previst fins ara.

També els Estats Units, la gran productora mundial de ficció televisiva, ha hagut de posposar els rodatges de sèries d'èxit com Riverdale, Anatomía de Grey, Grace and Frankie, Los Chicagos, The Good Fight, Dinastía, Bull, New Amsterdam o Russian Doll.

També s'ha vist afectat pel coronavirus el rodatge de la sèrie basada en El Senyor dels Anells.

Els primers casos detectats a Nova Zelanda ha obligat Amazon a deixar en pausa l'inici del rodatge del seu ambiciós i multimilionari projecte de ficció que comptarà amb la participació del director Peter Jackson. La plataforma en streaming té previst invertir prop de 1.000 milions de dòlars en la producció d'episodis per a aquesta nova adaptació del món fantàstic creat per J.R.R. Tolkien fa ja més de sis dècades.



«Fargo» s'endarrereix

La cadena nord-americana FX ha fet oficial que l'estrena de la quarta temporada de Fargo s'endarrereix. La sèrie basada en la famosa pel·lícula dels germans Coen havia de tornar a la petita pantalla el pròxim 19 d'abril. No obstant això, els problemes en el rodatge dels seus darrers episodis, motivats per la pandèmia, han fet ajornar aquesta estrena. Pròximament es donarà a conèixer la nova data.