L'audiència televisiva es dispara i arriba als 34,6 milions d'espectadors

L'audiència acumulada de televisió aquest passat dilluns va ser de 34,6 milions a Espanya, cosa que representa el 76,3% de la població i 1,7 milions de persones més que la mitjana del mes de març de 2019. Així ho reflecteixen les dades facilitades per Barlovento Comunicación, que indiquen que el consum de televisió va ser de 322 minuts per persona al dia (cinc hores i 22 minuts), 89 minuts més que la mitjana de març de l'any anterior. A més, el temps de consum per espectador va ser de 410 minuts (6 hores i 50 minuts), 104 minuts més que l'any passat.

Així mateix, el temps dedicat a la televisió, però per a altres usos com navegar per Internet, va pujar dilluns a 34 minuts per persona al dia. En relació amb els targets de més consum de televisió d'aquest passat dilluns, van ser els més grans de 64 anys els que van registrar el seu màxim històric amb 483 minuts per persona al dia, segons el mateix informe de Barlovento. Per la seva banda, les persones d'entre 45 i 64 anys van dedicar una mitjana de 398 minuts, i les dones, 345 minuts.