TV3 preveu problemes «greus» de programació en els propers mesos

La graella de TV3 s'ha vist afectada els últims dies per les mesures de confinament a causa del coronavirus. Els esforços estan centrats en l'actualitat sobre la crisi sanitària, amb dos equips «a casa» reservats per a programes informatius, i l'aposta per mantenir espais de prime time com Polònia o l 'APM?. El cap de Programes i Continguts de TV3, Sígfrid Gras, assegura que estan buscant «solucions imaginatives» per poder reforçar els informatius i alhora oferir continguts d'entreteniment, en un moment en què han hagut d'aturar produccions com Els meus pares o El cotxe. «Estem centrats en salvar el dia a dia, però això ens provocarà greus problemes al prime time d'aquí a uns tres mesos», ha dit Gras.

La franja de prime time actual està coberta, ja que programes com Crims o Sense ficció ja estan produïts i d'altres com Polònia, APM? i Zona Zàping estan buscant «solucions imaginatives» per poder emetre els programes. És per això que ara per ara «no es notarà gaire» la falta de continguts, però d'aquí uns tres mesos «no arribaran» programes que s'haurien d'haver produït aquestes setmanes. «Hi haurà una afectació molt greu que notarem», assegura Gras. També s'ha hagut d'aturar el rodatge de la sèrie Com si fos ahir, així com produccions externes com Persona infiltrada que s'havia d'estrenar a l'abril i que ara té una data d'inici incerta.

La incertesa econòmica del moment ha fet també que es paralitzin les firmes de noves temporades de programes com Joc de cartes o El Foraster. «No sabem ni quins diners tenim, ni si tindrem diners per firmar-ho», assegura Gras. Aquesta situació comportarà que el programa de competició culinària presentat per Marc Ribas, Joc de Cartes, no pugui estrenar temporada a l'estiu, com estava previst. Una de les notes positives és que el programa Tabús, l'adaptació catalana d'un espai amb molt d'èxit a la televisió pública belga, ha finalitzat gairebé la producció. Estarà presentat per l'actor David Verdaguer i dona visibilitat en un format d'entreteniment a persones que tenen alguna discapacitat física. A més, la segona temporada de Les de l'hoquei, que s'estrena el 30 de març.



Programació modificada

La cadena ha unificat l'emissió de TV3 amb la del 324; i la del 33 amb Esport 3. D'aquesta manera, de quatre canals es passen a dos. Tot i això, mentre el Canal 33 i l'Esport 3 comparteixen programació infantil durant el dia (Súper3), a partir de les 10 de la nit l'Esport 3 manté programes «divulgatius» esportius i el canal 33 intensifica l'oferta de continguts culturals.

Així ho ha demanat la conselleria de Cultura a la CCMA, en dies en què no es pot gaudir de teatres o sales de concerts, que el visionat d'obres o actuacions sigui visible a través del canal públic. La conselleria d'Educació també ha fet una petició a TV3, en aquest cas que es reforci la «divulgació» al Súper3, i per això s'emet quatre vegades al dia l' InfoK.

Al canal principal, TV3, la programació matinal és bàsicament informativa i combina rodes del 324 amb el programa Planta Baixa. La informació «es reforça» amb un TN Migdia de dues hores i un TN Vespre d'hora i mitja. A la tarda, el Tot es mou és de durada variable en funció del dia.