La UER cancel·la el festival d'Eurovisió per primera vegada en 65 anys d'història

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) va anunciar ahir, «amb profunda tristesa», la cancel·lació del Festival d'Eurovisió 2020 que s'havia de celebrar el maig a la ciutat holandesa de Rotterdam. En un comunicat, la UER explica que en les últimes setmanes s'han explorat «moltes» opcions per tal de poder celebrar el certamen, però la «incertesa» creada per la propagació de coronavirus a tot Europa, i les «restriccions» imposades pels governs dels països participants i les autoritats holandeses l'han portat a prendre «la difícil decisió». Es tracta d'una decisió sense precedents, ja que el certamen musical no s'havia cancel·lat mai en els seus 65 anys d'història.

Per la seva banda, RTVE ha explicat que dona suport i entén la difícil decisió. La corporació pública ha agraït el compromís del seu representant, Blas Cantó, per la seva «dedicació i pel treball» realitzat per representar Espanya a Eurovisió 2020, i el convida a ser el candidat espanyol el 2021. El cantant Blas Cantó, per la seva banda, ha explicat que lamenta la decisió però considera que és la «correcta».