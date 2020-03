Netflix Party, la nova aplicació per veure continguts en «streaming» i comentar-los

Les plataformes de streaming i les aplicacions de missatgeria són indispensables per passar aquests dies de quarantena. Les dues eines s'uneixen amb Netflix Party, l'últim invent social per compartir aficions a distància. Es tracta d'una extensió pel navegador Chrome que permet a diversos usuaris veure al mateix temps una sèrie o pel·lícula i comentar-la en un xat associat. No està desenvolupada per Netflix i per ara només està disponible per al navegador de Google, però ja compta amb més de mig milió d'usuaris i tot semba indicar que aquest número seguirà pujant.