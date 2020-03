Un total de 14,6 milions d'espectadors van seguir el missatge televisat del Rei

El missatge televisat del rei Felip VI de dimecres per la crisi del coronavirus s'ha convertit en el més vist del seu regnat, ja que va ser seguit per 14.613.000 espectadors a la televisió i va obtenir un 70,3% quota de pantalla, sumant així les 27 cadenes que el van emetre. Així es desprèn de l'informe de Barlovento, amb xifres de Kantar Media, que apunta igualment que 15,6 milions d'espanyols van veure almenys un minut de la intervenció del monarca, el 35% de la població, enmig de la crisi provocada per l'expansió del Covid-19.

El discurs del Rei ha superat el que, fins ara, havia estat el més vist del seu regnat, és a dir, el que Felip VI va dirigir als espanyols el 3 d'octubre de 2017 en el marc de la crisi política a Catalunya. Llavors el missatge va ser vist per 12.443.000 espectadors i va obtenir el 76,6% de quota de pantalla.

Pel que fa als missatges de Nadal de monarca, les dades facilitades mostren que el més vist pels ciutadans va ser el primer que Felip VI va dirigir al país, l'any 2014. Va ser seguit per un total de 8.239.000 espectadors i va registrar un 73,4% de quota de pantalla.