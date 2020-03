«30 minuts» recupera un reportatge sobre la mutilació genital

El programa 30 minuts de TV3 emet aquesta nit Matar el monstre: un reportatge sobre la mutilació genital femenina. Una pràctica que encara es fa a 29 països i que pateixen algunes dones i nenes que viuen aquí. Amb els testimonis de dones, que de petites van ser mutilades i que expliquen com ho van viure, quins traumes han tingut i com ho han superat, també els motius que porten una mare que ha passat per aquesta experiència traumàtica a deixar-ho fer a les seves filles. Un reportatge coral que busca entendre aquesta pràctica des del punt de vista de les dones que l'han patit amb l'ajuda de veus d'activistes i experts en la matèria.

La mutilació genital femenina és un atemptat contra la integritat física de les dones i una violació dels seus drets sexuals i reproductius. Una pràctica que deixa seqüeles físiques i psíquiques a qui ho ha patit. En aquest reportatge es mostren les històries personals de les víctimes, que en alguns casos no han estat capaces d'explicar fins ara. El reportatge de Sara Segarra i Sion Biurrun consta de moltes peces, que juntes permeten entendre que és la mutilació genital femenina, des del punt de vista de les dones que ho han patit, amb l'ajuda de veus d'activistes i experts en la matèria.