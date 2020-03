Els nens espanyols ja poden fer classes mirant la televisió

El Ministeri d'Educació, en col·laboració amb RTVE, posa en marxa aquest dilluns la iniciativa Aprendemos en casa, a Clan i La 2, dirigida a escolars d'entre 6 i 16 anys per facilitar l'aprenentatge durant la suspensió de l'activitat lectiva motivada per l'estat d'alarma a causa del coronavirus.

Són cinc hores diàries de continguts educatius que s'emetran en obert durant els matins, de dilluns a divendres, a Clan TV i a La 2 de TVE.

La franja horària per als nens de 6 i 8 anys és de nou a deu del matí; per a l'alumnat de 8 a 10 anys entre les deu i les onze del matí i per a estudiants de 10 a 12 anys en la següent hora.

Cada dia de la setmana es dedica a una matèria. Matemàtiques els dilluns, Ciències Socials els dimarts, educació artística i educació física els dimecres, Llengua i idiomes els dijous i Ciències Naturals els divendres.

A La 2 de TVE, els estudiants de 12 a 14 anys podran veure aquests continguts, adaptats a la seva edat, i en el mateix ordre de matèries per dia de la setmana que en els casos anteriors, entre les dotze i la una del migdia; i els de 14 a 16 anys, en la següent franja horària.

Aquesta iniciativa està adreçada especialment als estudiants de famílies socialment més vulnerables i que, per tant, no tenen recursos per seguir les activitats online que proporcionen la majoria dels centres educatius.

També als que viuen en territoris amb més dificultats de connexió a la xarxa i a l'alumnat que per les condicions de confinament té problemes per compartir l'ample de banda.

Aquesta programació tracta de ser una «ajuda anímica» per als menors i les seves famílies per tal que tots aprenguin d'aquesta situació, ha destacat en una nota el departament que dirigeix ??Isabel Celaá.

Per a la seva elaboració, el Ministeri ha format diversos equips de treball que revisen i filtren els materials audiovisuals per assegurar la seva qualitat pedagògica.