Les tres temporades d'«El Ministerio del Tiempo» ja es troben al web d'RTVE

La quarta temporada d' El Ministerio del Tiempo és a punt d'arribar i per aquest motiu, RTVE ha decidit recuperar en el seu catàleg de sèries tots els capítols de les tres primeres temporades de la sèrie. D'aquesta manera, els espectadors poden refrescar la memòria amb un total de 34 capítols que els portarà a viatjar per les diferents èpoques de la història de la mà de Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Hugo Silva, Macarena García, Cayetana Guillén Cuervo, Jaime Blanch, Juan Gea, Natalia Millán i Julián Villagrán. A més, la ficció creada per Javier i Pablo Olivares està disponible en Full HD.