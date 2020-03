L'emotiva construcció d'una escola al Congo arriba avui a Cuatro

El periple vital de José Antonio Ruiz Díez, un home que va decidir deixar-ho tot per construir un centre escolar en un perillós poblat de l'est de la República Democràtica de Congo, arriba aquesta nit a Cuatro amb Mzungu, Operación Congo. «Emocions, perills, contratemps i edificants experiències en l'àmbit humà se succeeixen al llarg de l'execució d'aquest projecte», que aquesta sèrie documental recull en sis lliuraments, segons informa Mediaset España en un comunicat.

«La història que us explicaré segurament pugui semblar una bogeria», explica José Antonio, presentador, productor executiu i creador del programa. «Al llarg de la meva vida he viatjat molt per la meva carrera professional i també perquè és la meva gran passió. Durant els meus viatges he vist la mort de prop en diverses ocasions i potser per això em vaig fer una pregunta que em va canviar per sempre: estava disposat a aixecar-me un dia amb 90 anys i penedir-me de no haver fet amb la meva vida el que realment volia? Llavors vaig prendre la decisió de dur a terme un projecte en un dels països més injustos i més perillosos que havia conegut», assegura el protagonista d'aquesta història, segons indica el comunicat de Mediaset.