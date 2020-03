Roberto Leal és l'escollit per conduir la nova etapa de «Pasapalabra» a Antena 3

El conegut presentador de les tres últimes edicions d' Operación Triunfo, Roberto Leal, ha estat l'escollit per posar-se al timó de la nova etapa de Pasapalabra, que tornarà molt aviat a Antena 3. Segons informa El Periódico, el fitxatge del presentador andalús, que també es posaria al capdavant del nou projecte de la cadena d'Atresmedia El desafío, no està encara tancat, però les negociacions van per bon camí i es podria anunciar en pocs dies. Així mateix, segons la mateixa informació, el nou contracte permetria a Roberto Leal finalitzar la present edició d' Operación Triunfo, actualment en suspens per la crisi del coronavirus.