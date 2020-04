El periodista Toni Clapés es reincorpora a RAC1 després de superar un càncer

Toni Clapés tornarà a dirigir i presentar a partir de dilluns el seu programa Versió RAC1, a l'emissora del Grup Godó, després d'uns mesos allunyat de l'antena per tractar-se d'un càncer. Així ho va confirmar el mateix Clapés ahir al programa, on no se l'escoltava des de l'octubre de l'any passat. Fins ara, el periodista no havia informat del motiu concret de la seva baixa, segons va dir, perquè «és molt gelós de la seva malaltia». També va explicar que durant un temps va compatibilitzar el programa amb el tractament del linfoma, fins que «una de les biòpsies es va complicar» i se li va aconsellar no tornar a la ràdio i començar la quimioteràpia.