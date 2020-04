El drama de l'Covid-19 torna a reunir les protagonistes de "Sexe a Nova York"

Ha passat una dècada des que vam poder veure juntes per última vegada a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall i Cynthia Nixon. Corria l'any 2010 quan les protagonistes de 'Sexe a Nova York' presentaven la segona pel·lícula d'aquesta exitosa sèrie.

Des de llavors molt s'ha parlat d'un possible retrobament entre les protagonistes per fer una tercera pel·lícula, una cosa que hauria estat impossible donada la mala relació existent entre Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall. Tot i l'excel·lent relació que els seus personatges tenien dins de la sèrie, Carrie Bradshaw i Samantha Jones eren inseparables, fora de les càmeres gairebé es tiren dels pèls.

Doncs bé, la crisi social i sanitària que viuen els Estats Units a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus, ha fet que deixin les diferències a un costat per unir-se altra vegada i donar el seu alè a tots els sanitaris que aquests dies s'estan deixant la pell en els hospitals de la ciutat de Nova York.

Al podcast d'Bradshaw Boys, totes han volgut mostrar el seu agraïment als sanitaris de la seva ciutat, especialment, a una doctora que es declara fan incondicional de la sèrie.

Sarah Jessica Parker ha volgut reconèixer amb aquest emotiu missatge: "El seu coratge em sorprèn, així com el compromís que tots tenen quan es llancen a enfrontar una cosa tan aterridor. I, no obstant, senten que aquest és el seu deure, tot i la falta de recursos que tenen. No sé com agrair prou, estic molt commoguda pel seu esforç ".