Saray es nega a cuinar a Masterchef i és expulsada fulminantment

Saray ha abandonat les cuines de Masterchef amb una gran polèmica a l'esquena. La concursant s'ha negat a cuinar la perdiu que li havia tocat en la prova dels davantals negres, cosa que a Jordi Cruz li ha semblat una gran falta de respecte tant per a ell com per a tot el programa.



I és que la presentació de l'plat de Saray ha superat al divertit i recordat 'León come gamba' d'Alberto a Masterchef 2015. Molt enfadat, Jordi Cruz preguntava a la resta del jurat què s'havia perdut.



Saray presentava davant els seus companys i a l'audiència lel seu 'Pájaro muerto encima de un plat'. Una decisió que li va valer l'expulsió fulminant de Jordi Cruz.





Pues bueno así ha sido el final de @MasterChef_es de la Saray. De verdad agradeceros una vez más a la gente que me entendeis y me dais vuestro apoyo. Os como las caras ? #MasterChef pic.twitter.com/nokovVALE1 — Saray MasterChef 8 (@saraygipsychef) May 4, 2020

"Hem passat a la línia de no estàs fent res per estar en aquestes cuines. T'ho has pres a conya, t'has rigut dels teus companys que sí que han treballat i d'aquest jurat. Si et sembla tan injust has de donar-te la volta i marxar. Després del que acabes de fer i dir, jo no tinc res més a dir ", li retreia Jordi Cruz a Saray.Una cosa al que ella responia amb un contundent: "L'aura podrida tenen tots, van de simpaticones i tenen la negra. No tornaré a ser simpàtica ni a riure, seré un robot de cuina".Una expulsió que s'ha convertit en el més comentat de Twitter ja que ningú s'esperava que anés a ser així la seva marxa.