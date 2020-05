La polèmica comparació d'Ana Rosa Quintana entre la sida i el coronavirus

La presentadora televisiva Ana Rosa Quintana ha generat en el matí d'aquest dilluns una notable polèmica amb la seva anàlisi de la situació del coronavirus en el seu programa de Telecinco.

En una taula de debat, Ana Rosa ha comparat la situació de virus actual amb la de la sida, lamentant el que ella considera una restricció de drets cap a la societat actual, però cometent alguna inexactitud al respecte. "Quants anys porta la sida? 10 anys? Encara no hi ha vacuna", ha expressat, obviant que aquest virus va aparèixer gairebé quatre dècades enrere.

"Però hi ha tractament viral. La gent no mor avui en dia de la sida", va tractar de contenir la seva exposició Ana Terradillos a la vista de les inexactituds del discurs.

"Desgraciadament no tenim ni tractament viral ni tenim vacuna, i com això no ho pots allargar eternament, haurem de fer-ho d'una forma intel·ligent per protegir la salut de tots", va prosseguir la presentadora, vaticinant que "això es va a perllongar molt més enllà de juliol".

Ana Rosa va continuar parlant sobre la retallada de llibertats, considerant que "a Madrid, jo puc anar a un museu, amb 30% d'aforament res més, i coincidir amb un munt de persones a les quals no conec, ni sé d'on vénen ni sé quina vida han fet, i no puc veure la meva família, i això coarta la meva llibertat, o no puc travessar el carrer i anar a casa del meu fill".

"A la gent cal conscienciar-la que hem de protegir-nos, amb mascareta, amb distància social i amb higiene", va concloure, preguntant-se "per què en uns llocs s'estan permetent coses que en altres no".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus