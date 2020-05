La Girona irreal de les noves produccions de Movistar+, Netflix i HBO

Les comarques gironines s'han fet habituals en sèries de gran èxit. El cas de Joc de Trons és el més paradigmàtic. Ja han passat gairebé 5 anys d'aquell rodatge i per la província de Girona han passat productores nacionals i internacionals que han immortalitzat diferents racons de la nostra geografia. És el cas de Westworld (rodada a Besalú) o de la coreana Legend of the blue sea (filmada en part a Girona i Tossa).

En tres estrenes molt recents de grans plataformes, les comarques gironines també hi apareixen de manera més o menys destacada, tot i que en tractar-se de ficció no sempre mostren amb fidelitat la realitat del territori.

A La unidad (Movistar+), acabada d'estrenar, Figueres esdevé una de les ciutats claus de l'acció, juntament amb Madrid, Melilla, Tolosa i Vigo. A la sèrie, que narra la lluita d'una unitat antiterrorista de la Policia Nacacional, també hi apareixen, de forma circumstancial, La Jonquera i Girona. Les exigències del guió porten a situar un gran llac amb una enorme central tèrmica a la provincia de Girona, quan en realitat es tracta d'una localització situada a La Corunya, concretament es tracta de la central d'As Pontes i del llac que hi ha al seu costat. En realitat es tracta d'una antiga mina de lignita que l'any 2007 es va omplir d'aigua, generant un dels llacs artificials més grans d'Europa.

La central d'As Pontes i del llac que hi ha al seu costat són a La Corunya, però la sèrie els situa a Girona



A HBO ja fa unes setmanes que s'ha estrenat la tercera temporada de Killing Eve, una de les sèries més exitoses de la plataforma. En el primer capítol, una de les protagonistes, l'assassina psicòpata Vilanelle, es desplaça a Catalunya. Se la pot veure parlant català i, en teoria, visitant la ciutat de Girona. En realitat es tracta d'un carrer d'El Born, a Barcelona.

Fotograma de Killing Eve, que situa a Girona un carrer de Barcelona



Netflix acaba d'estrenar la producció espanyola 'Valeria'. En un moment del quart capítol, repassant el perfil d'Instagram d'un altre dels protagonistes, apareix una imatge de les cases de l'Onyar a Girona. És un fragment de menys d'un segon, però una captura de pantalla permet llegir el text que acompanya la imatge: "Nada como la brisa marina para coger fuerzas", frase que acompanya de l'etiqueta "beach" (platja). Com ja va passar amb Joc de Trons, la ficció televisiva ha tornat a portar el mar fins a Girona.