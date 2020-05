Yolanda Ramos es talla dos dits en el seu retorn a 'Masterchef'

Després de ser una de les concursants més divertides i naturals de l'última edició de 'Masterchef Celebrity', Yolanda Ramos ha tornat a les famoses cuines de TVE per visitar a les concursants de la nova edició de 'Masterchef'. I com era d'esperar, la seva visita no ha passat desapercebuda i va acabar en accident.

Tot i que en el seu retorn Yolanda confessava que no havia "cuinat molt" des que va acabar el concurs, els jutges l'han obligat a tacar-se de nou les mans i és que ha hagut d'unir-se a Juana per cuinar en parella un llobarro en crosta amb salsa Choron. Un plat d'allò més complicat en què totes dues s'han hagut de coordinar i anar fent torns.

Però Yolanda es va posar tan nerviosa davant les indicacions de la seva companya de recepta que va acabar tallant-se dos dits de la mà.

Encara que al principi va semblar d'allò més alarmant, finalment van ser només dos talls superficials i l'actriu va poder acabar el plat, el qual va acabar agradant moltíssim als jutges del programa