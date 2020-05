«Supervivientes» s'acomiada d'Hondures i el guanyador es decidirà a Espanya

Per primera vegada a la història des de la seva emissió, els concursants de 'Supervivientes' tornen a Espanya dues setmanes abans que acabi el programa per la Covid-19 , ja que els finalistes hauran de passar ara l'obligada quarantena de 14 dies.



Amb llàgrimes als ulls, la seva presentadora, Lara Álvarez, acomiadava aquest dijous el programa des d'Hondures, que va acabar amb l'expulsió d'Elena Rodríguez, afirmant: "Ens toca tornar a casa per, ara, lluitar amb vosaltres".





El GRACIAS más importante de esta edición va para todas las personas que durante este tiempo han estado luchando ¡Este año no apagamos la Palapa! ??https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala14 pic.twitter.com/KQxQH0UFKO — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2020

Des que el format 'Supervivientes' comencés el seu camí el 2000, totes les edicions havien seguit una tònica igual, canviant només les proves i concursants. No obstant això,Aquesta situació ha obligat a Telecinco a haver de traslladar als concursants de la seva particular aïllament a un altre quan encara. La nova normativa aprovada pel Govern perue obliga els viatgers que arriben a Espanya a mantenir unasense poder sortir de casa hauria precipitat el retorn.Una volta gens fàcil tenint en compte quePer això, segons ha anunciat aquest dijous el presentador de plató, Jorge Javier Vázquez, tant els concursants com tot l'equip d'aquesta edició volaran en"torneu a Espanya en un avió de somni, un 787 Dreamliner. Només per a vosaltres i per a tot l'equip. Si és que quan hi ha recursos n'hi ha ... ", apuntava.Una vegada que estiguin a Espanya, els concursantsper, determinar d'aquesta manera, qui és el guanyador de l'edició més llarga i anòmala de la història de 'Supervivientes'.