«Supervivientes» s'acomiada d'Hondures i s'acabarà a Espanya

El programa Supervivientes s'ha acomiadat d'Hondures i el guanyador es decidirà a Espanya. Per primera vegada a la història des de la seva emissió, els concursants del programa tornen a Madrid dues setmanes abans que acabi el reality per la COVID-19 , ja que els finalistes hauran de passar ara l'obligada quarantena de 14 dies.

Aquesta situació ha obligat a Telecinco a haver de traslladar als concursants del seu particular aïllament a un altre quan encara hi ha cinc finalistes.

La nova normativa aprovada pel Govern que obliga els viatgers que arriben a Espanya a mantenir una quarantena de 14 dies sense poder sortir de casa hauria precipitat el retorn, una tornada gens fàcil tenint en compte que no hi ha vols regulars entre Hondures i Madrid.

Per això, segons el presentadorJorge Javier Vázquez, tant els concursants com tot l'equip d'aquesta edició volaran en un avió noliejat expressament per a ells.