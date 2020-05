Amazon Prime treballa en una nova sèrie basada en la vida de Lisbeth Salander

Amazon prepara una sèrie al voltant del personatge de Lisbeth Salander, però allunyada de la trama de la saga Millenium. Segons informa la revista Variety, Andy Harries, productor executiu de The Crown, Outlander i The Night Manager, entre altres produccions, serà l'encarregat de desenvolupar el projecte basat en el personatge literari creat per Stieg Larsson. La ficció, que no compta encara amb showrunner ni actriu protagonista, situarà el personatge de Salander en l'època actual. Per tant, es tracta d'una actualització amb nous personatges i una història mai abans explicada.