Disney + estrena el primer curtmetratge d'animació amb una història LGBTI +

La plataforma Disney + ha estrenat aquest mes de maig el curtmetratge d'animació Salir ( Out). Es tracta de la primera història LGBTI + que la companyia produeix en els seus gairebé cent anys de vida, cosa que suposa tota una fita que es venia reclamant des de fa temps per la influència i pedagogia que exerceixen les seves produccions en els més petits. Salir està protagonitzat per Greg, un jove gai que està preparant la mudança a casa del seu xicot quan els seus pares, que no coneixen quina és la seva orientació sexual, es presenten a casa per ajudar-lo sense previ avís.