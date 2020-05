«Las chicas del cable» diran adeu a Netflix a principis de juliol

Netflix ha marcat al seu calendari l'estrena dels darrers episodis de Las chicas del cable. La primera sèrie espanyola de la plataforma tornarà per acomiadar-se per sempre el pròxim 3 de juliol, amb els seus últims cinc episodis. La sèrie es va estrenar el 2017 i va marcar la pauta de qualitat per a les ficcions espanyoles que es veurien després a tot el món. D'aquesta manera, es posarà punt i final a la història que protagonitzen Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa i Ana Fernández des de fa tres anys que han donat lloc a cinc reeixides temporades. El passat mes de febrer es va estrenar la primera part de la cinquena temporada.

En aquesta última part, Las chicas del cable reprèn la història set mesos després de l'últim episodi, enmig d'una Espanya convulsa. Lidia pateix la venjança de Carmen, que està en una situació de poder per venjar-se d'ella, en un centre de reeducació, mentre Francisco i les seves amigues la busquen desesperadament. La història d'aquestes dones treballadores ha marcat un abans i després en el camí de Netflix a Espanya. L'elenc està format per Blanca Suárez (Lidia), Nadia de Santiago (Marga), Ana Polvorosa (Óscar), Ana Fernández (Carlota), Denisse Peña (Sofía), Concha Velasco (Doña Carmen), Yon González (Francisco) i Nico Romero (Pablo).