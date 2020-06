Albert Sáez pren possessió com a nou director d'«El Periódico de Catalunya»

Amb «la il·lusió i la força intactes» malgrat una crisi econòmica i social sense precedents com la que ha deixat la pandèmia de coronavirus, el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, va inaugurar ahir una nova etapa d' El Periódico de Catalunya en l'acte de presa de possessió d'Albert Sáez com a director del diari. «Seguim treballant per consolidar-nos com el primer grup de comunicació de tot Espanya», va subratllar. Per a això, va afegir l'editor, sorgeixen com a principals desafiaments «accelerar el procés de transformació digital, avançar cap a un concepte periodístic veritablement multimèdia i obrir noves vies d'ingressos, preservant la qualitat i el rigor que caracteritzen aquesta capçalera».

Sáez, que es va incorporar a El Periódico com a director adjunt el 2010, va voler agrair en les seves primeres paraules després de prendre possessió els esforços de la plantilla durant aquests mesos de confinament a causa de la crisi del coronavirus. «La redacció ha donat la talla en la solitud del teletreball a casa i també sortint al carrer per informar», va dir.