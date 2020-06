La Lliga limitarà els mitjans que entraran als camps de futbol

Quatre televisions sense drets, vuit fotògrafs, cinc radis i sis redactors de premsa escrita seran els únics que podran entrar als estadis de futbol en el retorn de la Lliga a Primera i Segona per al tram final de temporada, segons ha informat La Lliga. A part dels mitjans de comunicació el protocol estableix que al marge de jugadors, cos tècnic dels equips i àrbitres només podran estar en els estadis dos directors de comunicació, quatre persones de mitjans de club, quatre de la tele o la productora de club, sis de seguretat, quatre d'assistència de mitjans i un d'assistència de La Lliga. En total, 44 persones.

El document subratlla que «en les instal·lacions en què tingui lloc la competició es seguiran, en tot cas, les mesures de prevenció i protecció establertes per les autoritats sanitàries i el Consell Superior d'Esports».

El departament d'acreditacions de Laliga serà l'encarregat de recopilar les sol·licituds d'acreditació dels diferents mitjans de comunicació, en la forma habitual, mitjançant el portal d'acreditacions, i enviarà al departament de Seguretat de Laliga i a club local el llistat corresponent.

«Els serveis competents de les empreses de comunicació han d'acreditar l'estat APTE per entrar als estadis de tots els empleats de mitjans de comunicació que pretenguin acudir als estadis, aportant la documentació en els mateixos terminis que la resta d'empreses», assenyala el text.

Per poder rebre l'acreditació s'han de complir els «requisits d'entrada» inclosos en el protocol general, com són «acreditar la identitat, tenir el document d'apte per entrar a l'estadi, prendre la temperatura abans d'entrar en el mateix, portar guants i mascareta i rentar-se les mans amb hidrogel».

En el protocol s'especifica que amb «la desinfecció de l'estadi es delimitaran les zones de trànsit dels empleats de mitjans de comunicació i es marcaran, amb els adhesius realitzades a l'efecte, els llocs fixos de treball».