Banderas fitxa María Casado per a una nova productora de televisió

L'actor Antonio Banderas ha creat una productora per al desenvolupament de projectes per a televisió que comptarà amb la periodista Maria Casado, fins ara presentadora de Las Mañanas de La 1 de TVE com a responsable de departament. El passat 8 de maig, RTVE va anunciar que la cap de la secció de Meteorologia de la cadena des de l'any 2008, Mònica López, substituirà la periodista Casado al capdavant de la franja matinal de La 1 de TVE a partir de la temporada que ve.

D'aquesta manera, la productora actuarà «de manera paral·lela» a l'activitat teatral de Banderas al Teatro del Soho Caixabank, però vinculada a ella amb la utilització de les instal·lacions per a la gravació i el desenvolupament de continguts conjunts.

Antonio Banderas ha decidit «accelerar la posada en marxa» d'aquest departament a causa de «les limitacions generades per la situació de crisi provocades pel COVID19», segons ha explicat l'actor en comunicat.