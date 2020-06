Antena 3 fitxa l'actor Jordi Sánchez per a la seva nova comèdia

L'actor Jordi Sánchez protagonitzarà una nova sèrie a Antena 3. Es tractarà d'una comèdia basada en la pel·lícula Señor, dame paciencia, protagonitzada pel mateix actor i que es va estrenar amb gran èxit a les sales de cinema el 2017. Segons una informació del diari El País, la sèrie donarà continuïtat a la història narrada a la pel·lícula.

La sèrie, encara sense títol confirmat, comptarà amb el mateix Sánchez de nou en el paper del protagonista, un home amb fermes idees conservadores que es veu obligat a canviar després de la sobtada mort de la seva dona. L'adaptació televisiva d'aquesta reeixida pel·lícula segueix l'estela d'altres pel·lícules adaptades per la cadena en format sèrie com Cuerpo de élite o Perdiendo el norte.

Després de donar-se a conèixer a Catalunya sent el company de pis de Joel Joan a la comèdia Plats Bruts, que es va emetre entre 1999 i 2002 a TV3, Jordi Sánchez va fer el gran salt en fitxar per La que se avecina. L'actor ha donat vida durant 13 anys al personatge d'Antonio Recio en aquesta comèdia, sorgida de la reeixida Aquí no hay quien viva d'Antena 3. De fet, recentment es va donar a conèixer que La que se avecina s'acomiadarà de l'audiència amb la seva dotzena temporada (que actualment es pot veure a Amazon Prime Video) per començar una nova vida, amb nous personatges i nou edifici.