La Generalitat injecta sis milions d'euros a TV3 per a nous projectes audiovisuals

La Conselleria de Cultura de la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la qual depèn TV3, han acordat una inversió del departament de sis milions d'euros per al foment d'obres audiovisuals i cinematogràfiques catalanes de nova creació. La CCMA obrirà avui una convocatòria pública a partir de la qual es seleccionaran projectes de continguts audiovisuals per un import màxim en conjunt de 6 milions aquest any, han informat el departament i la CCMA.

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga ha destacat la importància d'una aportació que servirà «per fer més visibles la llengua catalana i el patrimoni cultural català en els mitjans de comunicació», i ha recordat que el sector audiovisual és un dels més afectats per la pandèmia. Amb aquesta aportació la CCMA podrà posar en marxa produccions de nova creació de sèries, pel·lícules i documentals culturals, així com videoclips. Les produccions s'emetran per canals televisius, però també per enriquir els continguts de xarxes socials i les plataformes audiovisuals.