Mediaset elimina «Job Interview» de la graella de Cuatro per les baixes audiències

Mediaset España ha decidit prescindir d'una de les seves últimes grans apostes per intentar millorar les audiències de Cuatro. Amb prou feines un mes després d'haver-se estrenat, Job Interview no ha aconseguit convèncer als espectadors. El format, que presentava Pablo Chiapella, ja no es va emetre ahir a la nit. L'espai produït per Warner Bros ITVP España va debutar el 13 de maig amb un 5.6% de quota i 903.000 espectadors. Unes xifres que amb el pas de les setmanes van anar baixant fins que la direcció de Mediaset va decidir prendre la dràstica decisió.