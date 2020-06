Cristina Tárrega es posarà al capdavant d'un nou «late night»

Mediaset està treballant en la producció d'un nou late night per Telecinco amb Cristina Tárrega de presentadora. Segons informa El Periódico, el format vol recuperar l'essència de Sola en la ciudad i Territorio Comanche, dos dels espais més mítics de la trajectòria de la presentadora valenciana a Telemadrid. En el primer dels programes, Tárrega atenia, ja ben entrada la matinada, les trucades dels espectadors en directe, amb consultes sexuals. Després de convertir-se en un gran èxit d'audiència a la televisió pública madrilenya, que el va emetre entre 1997 i 1999, Antena 3 va apostar pel format i el va transformar en Cristina, amiga mía. Anys després, el 2006, Tárrega va tornar a Telemadrid amb Territorio Comanche, que mantenia l'esperit inicial però amb reportatges i convidats a plató.

En el nou programa, que estarà produït per Cuarzo i s'emetrà un cop a la setmana, es mantindran les trucades dels espectadors com una part essencial, encara que també s'incorporaran altres continguts com entrevistes a personatges coneguts amb el to propi d'un espai que s'emetrà passada la mitjanit. Tampoc es descarta que, adaptant-se als temps moderns, les xarxes socials tinguin un paper destacat. Les tasques de producció del nou format, que per ara no té títol, van a bon ritme i la seva estrena podria ser imminent.