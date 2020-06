El «30 minuts» de TV3 mostra la complexa gestió de l'hospital de la Cerdanya

A partir d'avui, el 30 minuts de TV3 recupera el seu espai habitual i de manera regular a la graella amb una nova programació. L'espai estrena Hospital sense fronteres, un reportatge de Francesc Romero Truñó i Víctor Díaz Solé sobre l'Hospital de Cerdanya, el primer hospital transfronterer i únic al món, dissenyat i gestionat per dos països amb llengües, cultures i models sanitaris diferents. L'hospital atén els 30.000 habitants que resideixen tot l'any entre la Baixa i l'Alta Cerdanya i el Capcir. Però també s'ocupa de les 150 mil persones que a l'estiu i a l'hivern hi arriben en riuada per gaudir de la seva àmplia oferta turística.