TV3 reflexiona sobre l'impacte del virus en el teatre

El programa Sense ficció reflexiona aquesta nit sobre l'impacte del coronavirus en les arts escèniques amb el documental El virus al teatre, realitzat per David Burillo i dirigit per Josep Rovira, a la recerca d'idees positives per a un moment d'emergència social.

En el documental hi participen veus com Emma Vilarasau, Imma Colomer, Pere Arquillué, Jordi Boixaderas, Sergi Belbel, Marta Marco, Cayetana Guillén Cuervo, Abel Folk, Quim Masferrer, Eva Barceló i Joan i Roger Pera, entre altres artistes, i es conclou amb un petit homenatge al desaparegut Josep Maria Benet i Jornet.

L'estructura d' El virus al teatre s'ha treballat «conjuntament amb els actors i dramaturgs que hi han participat aportant fragments de les obres que estaven representant i que de manera inesperada agafaven una rellevància i un significat especial enmig de la pandèmia», assenyala la cadena.

Per això, al llarg del documental es combinen les entrevistes amb els participants, amb fragments de les seves obres recitades a càmera o recuperant arxius de rodatges fets abans del confinament, més unes imatges de ciutats i poblacions catalanes buides de gent per les restriccions de la pandèmia.

Tot plegat s'ha fet amb teletreball. Rodatges amb telèfons mòbils, des de l'ordinador, amb la col·laboració de les famílies dins de les cases dels participants, o bé confinats en els barracons del circ Raluy Legacy, en els terrats de la família de titellaires de la companyia La Puntual, o en una immensament buida sala gran del Teatre Nacional reoberta especialment pel rodatge quan les condicions del confinament ho van permetre.

«Tots els professionals del món teatral havien vist aturada la seva activitat en sec sense saber ni quan ni com la podrien reprendre i la incertesa surava en totes les converses, però malgrat això van saber trobar idees per participar-hi formant finalment un retaule de propostes singulars i molt valuós pels temps que corren», explica TV3.