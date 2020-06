La nova versió de «Perry Mason» s'estrena el 22 a HBO

Perry Mason va esdevenir una de les figures més populars de la televisió nord-americana en els anys 50 i 60 gràcies a la sèrie protagonitzada per Raymond Burr. L'advocat més famós de la televisió, que va aparèixer per primera vegada en les novel·les policíaques de Erle Stanley Gardner, torna a la petita pantalla de la mà d'HBO amb la cara amb Matthew Rhys. La plataforma rescata el personatge en un reboot allunyat de la versió original i que advoca per la diversitat en un 2020 convuls a causa de la qüestió racial.

«El que més em va atreure és el molt que es podrien identificar els espectadors d'avui dia», relata Rhys en una trobada virtual per presentar la sèrie que arriba a HBO el proper 22 de juny . «Els temes que tractem són, per desgràcia, encara universals», afegeix l'actor sobre la ficció, ambientada a Los Angeles en els anys 30 i descrita per l'elenc com «fosca» i «violenta». «Va ser una època interessant per a Los Angeles, un moment en què hi havia molta corrupció policial», assenyalen Ron Fitzgerald i Rolin Jones, creadors del projecte.

Segons els guionistes, la nova producció «té sexe» i, a diferència la sèrie original, els espectadors no veuran el protagonista «al jutjat setmana rere setmana», sinó que seran testimonis del naixement del seu sentit de la justícia com a detectiu privat. La meca del cinema travessa una època daurada amb l'auge de les arts i els Jocs Olímpics de 1932 celebrats a Los Angeles, però el segrest d'un nen traurà a la llum la cara més fosca de la ciutat i de les seves autoritats.

«Vam estar buscant localitzacions per recrear les Hooverville. Si mires un mapa i busques on són els sense sostre ara a Los Angeles i on eren el 1931, et sorprendries. És molt similar. Per desgràcia, en 80 anys no hem estat capaços de resoldre-ho», lamenten els creadors.

«La sèrie és honesta respecte a la realitat de Los Angeles en els anys 30, cosa que crec que no fan altres sèries», reivindica Chris Chalk, actor que dóna vida a l'investigador Paul Drake.