«Viajeros Cuatro» es queda a Espanya i avui visita Cantàbria

La nova temporada de Viajeros Cuatro arrenca aquest vespre a les 10 a Cuatro amb una visita a Cantàbria. El programa engega així una sèrie d'entregues centrades en destinacions espanyoles per adaptar-se a les restriccions de mobilitat internacional derivades de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. I és que la Covid-19 va obligar a aturar els rodatges que s'estaven fent en diferents països.

Un dels convidats durant el primer programa serà l'actor Antonio Resines,que acompanyarà els espectadors pels llocs més emblemàtics de Cantàbria per descobrir els seus plats típics, fer un repàs a la gastronomia càntabra més tradicional i recórrer els seus carrers més emblemàtics, les platges i els seus espais naturals.

Fa unes setmanes, a finals del mes de maig, Viajeros Cuatro va reprendre els enregistraments per a les noves entregues en una edició centrada exclusivament en Espanya.

A més de Cantàbria, les Rias Baixas i Cadis són les altres primeres destinacions que descobrirà el programa, habitualment centrat en els viatges internacionals.

Amb el lema España sin ir más lejos, aquestes destinacions se sumaran als enclavaments internacionals que també formaran part de la tercera temporada del programa, que arribarà aquest estiu a Cuatro amb nous recorreguts i experiències enregistrats abans de la pandèmia en indrets d'Amèrica, Àfrica i Oceania.

Com és habitual en el format, els reporters recorreran cada enclavament acompanyats pels seus habitants, tant nacionals com estrangers, per oferir diferents percepcions sobre l'entorn, els costums, la cultura o la gastronomia de cada lloc.

Una altra de les novetats és que l'equip de reporters integrat per Lucas Goikoetxea, Marina Romero, Javier Silvestre, Luis Calero i Erika Barreres acollirà la incorporació de Mónica Domínguez (Cuatro al dia) en la seva tercera temporada a Cuatro.