Els actors de la sèrie «30 Rock» gravaran un episodi especial des de casa

La sèrie nord-americana 30 Rock (Rockefeller Plaza) tornarà amb un episodi especial d'una hora de durada que s'emetrà el 16 de juliol. Actors com Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski, Jack McBrayer reprendran els personatges que van immortalitzar en el seu moment, set anys després del seu episodi final, en una entrega especial que enregistraran des de casa i que servirà per promocionar la programació de NBC Universal.

No és el primer retrobament a distància d'una sèrie de la NBC, que a finals d'abril també va oferir una entrega especial de Parks and Recreation per recaptar fons contra el coronavirus.