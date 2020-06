Atresmedia i Telefónica impulsen una nova productora audiovisual

Atresmedia i Telefónica impulsen la creació d'una nova productora audiovisual, Buendía Estudios, per a generar continguts de cinema i televisió per al mercat espanyol i internacional. Després de l'aprovació de l'operació per part de les autoritats europees de Competència, neix amb «la vocació de ser un estudi de referència en la creació i producció de continguts en espanyol», segons els seus impulsors. «La productora desenvoluparà gran part de la seva activitat a per tercers operadors, nacionals i internacionals, dinamitzant el sector audiovisual espanyol i el teixit industrial de la producció independent del país», asseguren.

Buendia Estúdios està participada al 50 per cent per ambdós grups, que assenyalen que la nova productora busca promoure associacions i coproduccions amb altres empreses del sector.

Comptarà amb la infraestructura necessària per a la producció recurrent de continguts, generant un entorn empresarial estable per al desenvolupament i creació de projectes audiovisuals. Entre els seus socis ja hi ha Movistar +, Atresmedia, Amazon, Netflix, Warner - HBO, TNT, HBO Max-, Orange i canals autonòmics, informa la companyia.