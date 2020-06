Jesús Vidal s'incorpora al programa de TVE «Donde viajan dos»

Més aventures, més reptes i més inclusió són els ingredients de la nova temporada del programa de La 1 de TVE Donde viajan dos, que tindrà un canvi de protagonista. Jesús Vidal, actor guanyador premi Goya per la pel·lícula Campeones, serà el nou acompanyant de Juan Manuel Montilla El Langui, cantant i actor, guanyador de dos Premis Goya, en la segona entrega d'aquest docureality de viatges, aventures, reptes i inclusió. Vidal substituirà Pablo Pineda.

El programa els portarà per diversos indrets de l'Estat i l'estranger «disposats a enfrontar-se a reptes plens d'emocions fortes, com nedar entre taurons, participar en festes o colar-se en casaments. I conèixer de primera mà històries de superació personal, xerrar amb celebritats i explorar el costat més divertit de la vida», segons ha informat TVE en un comunicat.

Després de visitar a la primera temporada de Donde comen dos al costat de Pablo Pineda ciutats com Càceres, Màlaga, Sant Sebastià, València o Roma, on van tenir una trobada amb el Papa Francesc, el programa emetrà ara noves entregues amb destinacions diferents.

Astúries i Cantàbria seran les comunitats elegides per iniciar el seu nou periple, als quals seguiran altres destins com Barcelona, Tòquio, Cadis, Sevilla o Istanbul. Llocs on poder gaudir de la química d'El Langui i Jesús Vidal i on els espectadors tindran l'ocasió de conèixer de primera mà les seves motivadores històries de superació personal, diversió i tendresa.



Reconeixements

El programa Donde viajan dos és un format creat i dirigit per Curro Velázquez i produït per RTVE en col·laboració amb Unza i Fisherman Media.

La primera temporada del programa va ser reconeguda al MIPCOM de Cannes amb el prestigiós Diversify TV Excellence Award for Representation of Disability i va ser nominada als Premis Iris 2019 de l'Acadèmia de Televisió al Millor Programa, Direcció i Guió.