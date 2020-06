L'estat d'alarma finalitza amb un registre històric de consum televisiu a Espanya

Els espectadors d'Espanya van dedicar 278 minuts al dia a veure la televisió durant l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del coronavirus, fet que suposa 51 minuts més (+ 22%) que en el mateix període de 2019, segons un informe de Barlovento Comunicación. La investigació mostra que entre el 14 de març i el 20 de juny s'han registrat els dos mesos de més consum de televisió a Espanya: abril amb 302 minuts per persona i dia, i març amb 284 minuts. A més, el mes de maig (260 minuts) ocupa la dinovena plaça de el rànquing històric.

L'informe destaca que a Espanya es van consumir 325 minuts de televisió per persona i dia en la primera setmana d'Estat d'Alarma, marcant un rècord històric. En l'última setmana, el consum va ser de 221 minuts, el que suposa una caiguda de 104 minuts per persona i dia. Les dades referides a les diferents comunitats autònomes indiquen que la Rioja és la regió en la qual més s'ha reduït el consum per persona (-130 minuts), mentre que Catalunya, després d'una única setmana a la fase 3 de desescalada, és on menys ha caigut (-81 minuts).