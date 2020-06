«La que se avecina» ha rodat dos possibles finals de temporada

Després de més d'una dècada, La que se avecina s'acomiada de Mirador de Montepinar. La dotzena temporada de la comèdia de Telecinco comportarà un canvi radical, amb possible nou títol i, de ben segur, nou escenari. Després de no arribar a un acord amb el propietari del plató de la ficció, la productora ha decidit obrir nous camins per donar continuïtat als personatges. Per ara hi ha dues opcions sobre la taula: que la majoria dels veïns de Montepinar es traslladin a un nou edifici o que algun dels personatges protagonitzi un spin-off.

La setmana passada tot l'elenc de la sèrie va anunciar, a través de els xarxes socials, la finalització del rodatge del que hauria de ser el darrer episodi d'aquesta etapa. No obstant això, i segons informa Formula TV, el creador, guionista i productor de la sèrie, Alberto Caballero, ha optat per rodar dos finals diferents que li permetin decidir el tancament a la sala de muntatge, i així obrir la porta a la continuació desitjada.

La dotzena temporada de la sèrie, sorgida de les cendres de la reeixida Aquí no hay quien viva d'Antena 3, es va estrenar el passat 29 de maig a través d'Amazon Prime Video. A la plataforma en streaming s'hi troben els vuit primer episodis de la temporada, que ens uns mesos es podrà veure en obert a través de Telecinco.