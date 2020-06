Eliminen quatre episodis de la sèrie «Rockefeller Plaza» per mostrar escenes racistes

La comèdia Rockefeller Plaza ha elimitat quatre episodis que contenien escenes que podrien ser considerades ofensives o racistes. Segons una informació de la revista Vulture, aquests capítols han deixat d'estar disponibles a les plataformes en streaming com Hulu i Amazon Prime Video i en botigues digitals com iTunes i Google Play. La decisió l'ha pres la guionista i actriu Tina Fey. En alguns d'aquests capítols es mostren personatges blancs, com la Jenna (Jane Krakowski), pintat-se la cara de negre, una pràctica coneguda com a blackface.