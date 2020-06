TVE presenta «Cocina al punto» amb Tamara Falcó i Javier Peña al capdavant

Descobrir l'excel·lència del rebost espanyol des del seu origen i com treure-li el màxim partit a la cuina, a més d'entretenir als espectadors, són els principals objectius de 'Cocina al punto', que estrena La 1 a les 13:00 hores del 6 de juliol amb Javier Peña i Tamara Falcó.



Ell és un cuiner val·lisoletà amb experiència televisiva -va ser concursant de "Top Xef" i a La 1 condueix "Menjar-se el món" - i ella la guanyadora de l'última edició de "Masterchef Celebrity". Els seus estils de cuina són ben diferents, però tots dos intentaran animar el públic a provar "receptes tradicionals amb una visió més actualitzada", ha explicat aquest dilluns Penya en la presentació.



El cuiner recorrerà Espanya a la recerca dels millors productes de temporada per mostrar "com es fan de forma molt humana" i els portarà fins a la cuina, on ell i Tamara versionaran una recepta que després provarà un conegut convidat.



El programa, que s'emetrà de dilluns a divendres a les 13:00 hores a La 1, precedeix a una altra novetat, "Bloquejats pel mur" (14.10 hores) que Àngel Llàcer estrena també dilluns que ve, segons ha anunciat la directora d'entreteniment de TVE, Toñi Prieto: "Des de la 1 fins a les tres hi haurà una oferta d'entreteniment molt variat".





? OFICIAL. El próximo lunes 6 de julio se estrena #CocinaAlPunto con @PenaChef y @Tamara_Falco_ El nuevo formato culinario que revolucionará tu cocina este verano.

? ¡No te lo pierdas! De lunes a viernes a las 13:00h en @La1_tve pic.twitter.com/ueVGdTHj96 — Cocina RTVE (@CocinaRTVE) June 29, 2020

Prieto ha destacat que "'Cocina al punto' amb Penya i Tamara"ja que va més enllà de les receptes i combina "l'experiència de Penya per buscar ingredients" amb dues visions culinàries diferents i les aportacions nutricionals que farà la futura marquesa de Griñón. "No ho seré fins que ho decideixi el rei", ha dit al respecte.La idea d'aquest espai, produït per Onza, va néixer durant el confinament davant la paralització de l'enregistrament d'altres gastronòmics de la seva cartera com "Comerse el mundo", "Donde comen dos" i "Banana Split". "Vam veure quei en tots els àmbits i vam voler crear un programa d'entreteniment amb cuina i receptes", ha explicat el seu director d'Entreteniment, Ferran Estellés., encara que en aquest cas Tamara Falcó aporta a més la seva "passió per la cuina". "La química entre ells és sensacional", assegura Estellés."Estic aprenent un munt, de televisió i de cuina, sobretot tradicional", ha afirmat la guanyadora de "Masterchef Celebrity", qui fins i tot s'anima a donarha comentat entre rialles per afegir que "les receptes són molt 'instagrameables', molt modernes i fàcils per a tots els que estiguin interessats a cuinar".Amb un to "amigable i divertit", Javier Peña desplegarà els seus coneixements culinaris i acceptarà les "rèpliques" de la seva companya de plató. "Trasnmetrem al públic alguna cosa diferent", ha destacat el cuiner.