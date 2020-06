La consellera de Cultura: «De vegades veig massa castellà a TV-3»

L'ús del castellà en la sèrie bilingüe 'Drama', emesa dilluns a la nit a TV-3 va generar ahir i avui un allau de crítiques a les xarxes socials, sobretot a Twitter, on molts usuaris creuen que l'ús del castellà és excessiu. La sèrie, que combina el castellà i el català, ha estat produïda per RTVE en col·laboració amb El Terrat, i TV-3 ha comprat els drets per emetre-la.





La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, és una de les que ha participat en aquest debat.





L'ús social de la llengua catalana ha de començar per la televisió pública de Catalunya. @tv3cat — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) June 30, 2020

Espero que demà @llenguacat i @omnium facin un comunicat demanant la retirada de la sèrie #DramaTV3 o la readaptació per atemptar contra la normalització del català, com estableix la responsabilitat corporativa de la @CCMA_cat. — Pilar Carracelas ? (@pilarcarracelas) June 30, 2020

Avui -29 de jujy del 2020- ha estat un dia trist per a la nostra llengua., TV3, la seva, ha creuat definitivament el llindar i s'ha posicionat calarament a favor de la desaparició del català. Amb l'emissió insultant d'una sèrie amb el premonitori títol de "Drama" (...) — Joaquim Torrent (@JoaquimTorrent) June 29, 2020

I sí, és un #Drama que TV3 faci una sèrie on es parla castellà i català a l'hora. Bàsicament perquè suposa rebaixar encara més la presència del català a l'audiovisual. — Xesca Oliver Crespí? (@xescaoliver) June 30, 2020

L'autèntic #DRAMA és llegir tantes rucades nyenyenyè a propòsit d'una obra d'art (audiovisual, en aquest cas) com el #DramaTV3



És curiós perquè jo -quan la vaig veure- vaig pensar justament el contrari: EP, UNA SÈRIE PER UNA CADENA DE RTVE ON ES PARLA CATALÀ. #maivist #babaus — Marc Martinez ? (@elmarcmartinez) June 30, 2020

A tota aquella gent que critica Drama per ser una sèrie a TV3 que barreja català i castellà (sense haver-la vist), caldria recordar-los que on es va emetre inicialment va ser a la plataforma PlayZ de RTVE i que normalitzava l'ús del català en una sèrie dirigida a públic estatal. — Àlex Cubero (@alex_cubero) June 28, 2020

No he vist la famosa sèrie "Drama", però sembla que alguns només toleren el castellà a una sèrie de TV3 si el parla l'andalús que porta el bar o la sudamericana que neteja les cases. La realitat del país és la convivència de totes dues llengües, i sí, hem de protegir el català! — Carlos!?? (@linarestc) June 30, 2020

Jo m'ho estic passant molt bé, a casa no parem de riure #DramaTV3 Llengua a banda, no ens escandalitzem per veure a @tv3cat allò que anem a buscar a Netflix i altres plataformes — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) June 29, 2020

Una sèrie de sis capítols destinada al públic jove

M'he sentit la persona més odiada de Catalunya. Ha estat guapissim. Ara què faig sense que m'insulteu? — Dani Amor (@ninioconbarba) June 29, 2020

Crítiques de l'oposició a Vilallonga

Entrevistada a la SER, ha fet un toc d'atenció als responsables de la televisió pública: "Acabem de donar 6 milions d'euros a la CCMA perquè facin programes que parlin en català i els faig un toc d'atenció. A vegades veig massa castellà a TV3".La consellera de Cultura no només veu massa castellà en programes o espais de ficció, sinó que també alerta del seu ús excessiu en els informatius: determinats espais informatius també estan ultra-castellanitzats: "Hi ha programes informatius de TV3 que passes fent zàpping i no saps si estàs veient una cadena estatal o una cadena catalana".Els creadors de la sèria defensen que l'ús del castellà mostra la normalitat social i l'ús real de la llengua al carrer, en què el castellà és molt present, especialment entre els joves de les grans ciutats. Una opinió, que també ha comptat amb molt suport a les xarxes.La sèrie té sis capítols i estàprotagonitzada per Elisabet Casanovas, Artur Busquets i Júlia Bonjoch, amb un enfocament per a mil·lennistes i joves de la generació Z. Creada per Dani Amor, amb guió de Dani Amor, Charlie Pee i Oriol Pérez, i dirigida per Ginesta Guindal, busca oferir una mirada femenina que «fuig d'estereotips» i mostrar la realitat d'avui dia «amb un to entre la comèdia i el drama».La sèries'articula a través de la història de l'Àfrica, una postadolescent que es queda embarassada i no sap qui n'és el pare. A través d'un humor irreverent, la sèrie descobreix què va passar i com l'Àfrica ha de començar a prendre decisions per solucionar el drama que li cau al damunt.L Els grups de l'oposició han carregat aquest dimarts contra la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, per afirmar que de vegades veu "massa castellà" a TV3, la televisió pública catalana.En una entrevista a Ser Catalunya, Vilallonga ha criticat alguns dels continguts de TV3 de les últimes setmanes i s'ha referit a l'emissió de la sèrie "Drama", que es va estrenar ahir dilluns i que és una producció de RTVE en col·laboració amb El Terrat que s'emet en versió original i que combina el català i el castellà.La consellera de JxCat ha dit que l'objectiu de la Generalitat és augmentar l'ús de la llengua catalana i que TV3 "té l'obligació" de contribuir-hi, de manera que ha donat "un toc d'atenció" a la direcció de la cadena .Vilallonga ha explicat que "segons quins dies" no sap si està veient "una cadena estatal o una catalana" i, en un missatge al seu compte personal de Twitter, ha afegit: "L'ús social de la llengua catalana ha de començar per la televisió pública de Catalunya", esmentant TV3.Les declaracions de la consellera han suscitat dures crítiques per part dels grups de l'oposició.El president del grup de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa, ha acusat Mariàngela Vilallonga i el seu Govern d'exercir el "talibanisme cultural" i el "supremacisme lingüístic" i ha recordat que la consellera va ser una de les signants del manifest de Grup Koiné , format per professionals de diferents àmbits acadèmics i culturals, que reclama que el català tingui l'estatus de "llengua territorial" en una Catalunya sobirana.Segons l'opinió del PSC, la consellera de Cultura ha de dimitir "si no és capaç d'acceptar" que Catalunya és bilingüe i de promoure polítiques d'acord amb aquesta realitat, que és la que recull la sèrie "Drama"."Si no és capaç d'acceptar que el castellà és una llengua oficial a Catalunya, no pot ser consellera de Cultura. I si no pot garantir que farà una política cultural que no exclogui la llengua castellana, ha de marxar", han dit fonts socialistes en declaracions a Efe.A través de Twitter, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha assegurat que el "lapsus" de la consellera en fer aquestes declaracions demostra "l'evident intervencionisme institucional" que hi ha a TV3."Hauria de ser la televisió de tots i no ho és. I és que, encara que ha de promoure el català, ha de ser el reflex d'una societat que té la riquesa de ser bilingüe", ha afegit.La portaveu del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Susana Segòvia, ha demanat a Vilallonga que en comptes de dir aquestes coses treballi per la reconstrucció del seu sector.Segòvia ha recordat a la consellera que TV3 "ha de ser la televisió pública de tots", una televisió que "reflecteixi la diversitat de la població catalana": "Hauria de fer més feina per reactivar el sector de la cultura després de la Covid" en comptes de fer comentaris així, ha declarat.Per la seva banda, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha evitat posicionar-se sobre la sèrie "Drama", ja que ha resolt que "el Govern no controla TV3".Budó, el departament de la qual és responsable de les polítiques de comunicació de la Generalitat, ha indicat que "el Govern no està per controlar els continguts de la televisió": "Sempre hem dit que TV3 és una televisió pública i lliure i el Govern no controla ni decideix seus continguts", ha afirmat.Referent a això, ha recordat que TV3 és la cadena televisiva líder a Catalunya, cosa que significa que "és ben rebuda per la població".El que sí que és responsabilitat de l'executiu, ha afegit, és dotar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) dels suficients "recursos" perquè "pugui anar bé".