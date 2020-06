TV3 vol «trencar estereotips» amb «Per què volen els avions»

TV3 estrena demà el nou programa Per què volen els avions?, un projecte inclusiu que vol «trencar estereotips», segons la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en un comunicat. El presentador del programa, Eloi Collell, és un jove de 32 anys amb síndrome de Down que a cada programa es plantejarà un dubte i anirà a cercar les respostes d'una forma «original i divertida», segons la cadena.

Collell es preguntarà per què el futbol mou tantes passions, per què riu la gent, per què emociona l'art, per què els humans són solidaris, per què agrada tant menjar i per què s'utilitzen tants plàstics.

Per tractar la qüestió central de cada capítol, s'han entrevistat personatges, anònims i famosos, a més d'un expert que donarà «el punt de vista científic i professional» sobre el tema principal.

El programa està dividit en sis capítols de mitja hora que s'emetran els dimecres després del Telenotícies vespre i és una producció de TV3 en col·laboració amb la productora La Kaseta Idees Factor. que surt de la primera crida que la CCMA va fer per trobar nous talents i formats innovadors.

Durant la presentació del programa, Vicent Sanchís va explicar ahir que el projecte «complia perfectament els requisits de la convocatòria del 33: propostes mínimament arriscades, no tan conservadores i que se surten de la zona de confort». I amb referència al format va dir que «ha fet el salt a TV3 i s'emetrà en prime time» perquè reuneix uns aspectes molt concrets: «És un projecte molt interessant, intel·ligent i fet des d'una visió optimista, des d'un altre punt de vista; es pregunta les coses de manera diferent».

Per la seva banda, el presentador Eloi Cullell va assegurar que l'equip l'ha ajudat a perdre la por: «Ho volia fer molt bé perquè represento el col·lectiu amb síndrome de Down i altres discapacitats. He tingut l'oportunitat d'explicar que podem fer moltes coses, com ara presentar un programa de televisió».