Vilallonga es queixa que «a vegades» veu «massa castellà a TV3»

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, es va queixar ahir de l'ús que TV3 fa de la llengua catalana, no només per la sèrie Drama –una producció de RTVE en col·laboració amb El Terrat que es va estrenar dilluns i va generar moltes crítques a les xarxes perquè part dels diàlegs són en castellà– sinó per altres programes informatius. «Hem de donar valor i fer que l'ús de la llengua catalana sigui cada vegada més alt i TV3 té l'obligació de fer-ho. A vegades veig massa castellà a TV3», va reblar en una entrevisa a la Ser en unes declaracions que van aixecar polseguera política. Segons la consellera, «segons quins dies» no sap si està veient «una cadena estatal o una de catalana» i ha donat «un toc d'atenció» a la direcció de la cadena públilca.

Hores després, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, es va desmarcar de la titular de Cultura per dir que l'executiu «no està per controlar els continguts» de TV3 i va garantir que ni controlen ni decideixen la programació. Budó va destacar que la cadena continua líder d'audiència a Catalunya, unes dades que avalen la «bona rebuda» que té per part de la ciutadania.

Les polèmiques declaracions de Vilallonga van rebre crítiques del PSC, de Ciutadans i dels Comuns. El PSC creu que la consellera de Cultura ha de dimitir «si no és capaç d'acceptar» que Catalunya és bilingüe i que cal promoure polítiques d'acord amb aquesta realitat, que és la que recull la sèrie.

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va acusar la consellera de «talibana supremacista» i li va respondre que el castellà és «la llengua de tots els catalans» i la majoritària de la població catalana. «Recordaran aquell nen de les pel·lícules que en ocasions veia morts. Doncs la senyora Vilallonga en ocasions veu parlar massa castellà a TV3», va ironitzar. I la portaveu de CatECP, Susanna Segovia, va emplaçar Vilallonga a dedicar-se més a reactivar el sector cultural i la producció audiovisual en lloc de fer comentaris «que no venen al cas» sobre la presència del català a TV3. Segovia va dir que qualsevol persona que veu TV3 sap que s'hi parla català i que hi aparegui el castellà és el «més normal».



Insults a Cruanyes

Des que es va anunciar l'emissió de Drama, que combina català i castellà als diàlegs, són moltes les crítiques que ha rebut TV3 de sectors independentistes i nacionalistes, especialment a Twitter, on s'ha arribat fins i tot als insults. Un dels que n'ha rebut és el presentador del TN, Toni Cruanyes, que va defensar la sèrie assegurant que s'ho estava passant molt bé veient-la. «Llengua a part, no ens escandalitzem per veure a TV3 allò que anem a buscar a Netflix i altres plataformes», va piular Toni Cruanyes.

Les respostes en alguns casos van ser especialment ofensives, acusant-lo de voler-se «carregar» la cadena, ser «escoria venuda» o «un botifler prostituta barata».