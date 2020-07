Netflix confirma la renovació de la sèrie «Ozark» per a una quarta i última temporada

La sèrie Ozark, un dels grans èxits de la ficció recent de Netflix, s'acomiadarà amb el final de la seva quarta temporada, tal com va confirmar ahir la plataforma de continguts en streaming. La quarta entrega de la sèrie creada per Bill Dubuque serà la més llarga de totes, ja que comptarà amb 14 episodis, quatre més que les tres anteriors. Protagonitzada per Jason Bateman i Laura Linney, Ozark narra la fugida d'un assessor financer i la seva esposa després d'un malentès amb un càrtel de la droga sobre una operació de blanqueig de capital.