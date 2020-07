Sanchis, sobre Vilallonga: «No ho prenc com un toc d'atenció»

El director de TV3, Vicent Sanchis, no es pren com un toc d'atenció les crítiques de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, a la sèrie bilingüe Drama i a l'ús que TV3 fa de la llengua catalana. «Està clar que no li agrada com està plantejada la sèrie», va dir Sanchis en declaracions ahir a Ser Catalunya, on va defensar la utilitat de la producció de RTVE i El Terrat per arribar a públic jove que s'expressa habitualment en castellà. «Opino diferent, les audiències demostren que Drama o Les de l'hoquei són molt útils», va dir. El responsable de TV3 va recordar que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, com a responsable de l'àmbit que correspon a la CCMA, «ja ha expressat que no està d'acord» amb la posició de la consellera Vilallonga.

No obstant això, Sanchis va assegurar estar «bastant d'acord» amb la titular de Cultura sobre la preocupació de l'ús social del català, «però de vegades es prenen les coses des de perspectives i matisos diferents». El director de la televisió va dir que hi ha una «fixació excessiva» sobre TV3, i, per contra, «no hi ha debat profund i seriós sobre el model televisiu que necessita Catalunya per assegurar, també, l'ús de la llengua amb normalitat al segle XXI».

Amb tot, Sanchis opina que si la polèmica amb la sèrie que combina castellà i català ha servit per parlar de TV3, «ja està bé». «Sembla que l'única que pot ajudar a salvar o ensorrar el país es TV3», va afegir sobre el debat de les televisions públiques.



El PSC pregunta a la CCMA

El PSC-Units va registrar ahir una pregunta per a la presidenta en funcions del consell de govern de la CCMA, Núria Llorach, perquè expliqui quantes vegades el Govern els ha donat «tocs d'atenció» per l'emissió de continguts i si consideren que respecten la seva independència. Els socialistes, que han registrat la pregunta perquè Llorach respongui per escrit, recorden que el llibre d'estil de la Corporació es recull que la producció i difusió de continguts de TV3 i Catalunya Ràdio és independent del poder polític i econòmic i que està guiada per criteris professionals i de servei públic.