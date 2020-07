Queixes a TV3 per la possible supressió de la sèrie «Com si fos ahir»

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya va manifestar ahir el seu «desconcert» davant la possible cancel·lació de la sèrie de sobretaula de TV3 Com si fos ahir, tot lamentant la «incògnita que pesa sobre la seva continuïtat». Al seu entendre, la supressió perjudicaria no només el sector audiovisual i moltíssims actors i actrius, sinó que tindria efectes «molt negatius» per al teixit social, professional i lingüístic. L'entitat insta la CCMA, TV3 i el Govern a trobar una «solució» que garanteixi la continuïtat del programa i la represa de les gravacions de la sèrie «tan aviat com sigui possible».

El manifest d'aquesta entitat es va fer públic poques hores després que els actors de la sèrie difonguessin un vídeo a les xarxes socials en què reclamen que la televisió pública catalana continuï invertint en producció pròpia. Les mobilitzacions arriben després que la direcció de TV3 hagi reconegut que retalla la producció a conseqüència de la crisi provocada per la covid-19, que ha comportat una important davallada en els ingressos per publicitat. De fet, la sèrie es va deixar d'emetre poc després de l'inici de confinament, davant la impossibilitat d'enregistrar nous episodis.

El mateix director de la cadena, Vicent Sanchis, ha reconegut aquesta setmana que la sèrie de sobretaula no tornarà el pròxim mes de setembre encara que, si la situació millora, podria fer-ho a principis de l'any vinent.



#SalvemPolònia

Polònia, un altre dels productes estrella de TV3, també es veurà afectat per la retallada de pressupost a la televisió pública. «Li dedico el programa als nostres companys del Polònia perquè passi el que passi són els millors», va afirmar Toni Soler aquesta setmana, en el darrer Està passant de la temporada. El responsable de Minoria Absoluta va deixar entreveure d'aquesta manera que el programa de sàtira política podria ser la segona víctima de la retallada de producció. De fet, des de les xarxes socials, diversos seguidors de l'espai s'han mobilitzat creant el compte #SalvemPolònia, amb l'objectiu de reclamar a la direcció de la CCMA que no prescindeixi del programa, que s'emet a TV3 des del febrer de 2006.