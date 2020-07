Telefónica es queda «en exclusiva» els drets del futbol europeu a Espanya

Telefónica ha arribat a un acord amb la UEFA per adquirir «en exclusiva» els drets audiovisuals per a l'emissió a Espanya de les competicions de futbol europees durant tres temporades a partir de la de 2021/2022 per un import conjunt de 975 milions d'euros, quantitat un 15% inferior que l'abonada pels drets corresponents a les tres temporades anteriors. En concret, Telefónica Audiovisual Digital, filial íntegrament participada per Telefónica, s'ha fet amb els drets per a l'emissió a Espanya de la UEFA Champions League i la UEFA Europa League, així com de la UEFA Europa Conference League (nova competició que se separarà de la UEFA Europa League) i de la UEFA Youth League per al proper cicle ,que comprèn les temporades 2021/22, 2022/23 i 2023/2024.s socials.

L'operadora remarca que aquest contracte garanteix a Telefónica Audiovisual la totalitat dels drets de les principals competicions de futbol europeu per tots els seus clients, principalment els de plataforma Movistar, on es podran veure tots els partits.