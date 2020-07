El president del CAC vol que TV3 incrementi la seva producció de ficció

El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, demanar més continguts de ficció a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per impulsar la indústria audiovisual i la cultura i llengua catalana. «La CCMA necessita un increment en la seva aportació per apropar-se a la situació de les corporacions audiovisuals públiques de països europeus similars al nostre», ha afirmat, segons un comunicat del CAC. Loppacher recorda que el Llibre Blanc de l'Audiovisual, presentat el 2017, ja detectava la necessitat d'un increment de l'aportació pública a la CCMA. Ara, entén que la tendència observada fa tres anys s'ha «accentuat» per la competència creixent dels serveis en streaming que ofereixen ficció.

El CAC puntualitza que l'increment de fons públic s'hauria de dedicar únicament als continguts, especialment a la ficció, així com a nous serveis de distribució. Pel que fa als continguts, es proposa internacionalitzar i rendibilitzar les produccions pròpies, de la mateixa manera que han fet amb èxit altres televisions públiques.